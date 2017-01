Winter Sport 5 SUV: i pneumatici invernali di Dunlop pensati per i SUV

Winter Sport 5 SUV è la gamma di pneumatici invernali realizzata da Dunlop appositamente per i SUV, con l'obiettivo di assicurare prestazioni di altissimo livello anche in inverno per i cosiddetti “macchinoni”. Le gomme invernali Winter Sport 5 di Dunlop si sono affermate come uno fra i prodotti più efficienti nelle condizioni tipiche della stagione più fredda dell'anno e così l'azienda americana ha deciso di realizzare una tipologia di coperture destinata al mercato dei SUV. D'altronde la specializzazione nell'ambito dei pneumatici è sempre più elevata: ogni auto ha bisogno della gomma più adatta per esprimersi al meglio e l'attenzione dei costruttori in tal senso deve andare di pari passo con quella degli automobilisti.



Ormai è diventato di fondamentale importanza scegliere il pneumatico giusto per la propria vettura: per tale ragione è indispensabile consultare siti come gomme-auto.it che, oltre all'ampia gamma di pneumatici invernali, estivi e all season, offrono agli automobilisti tutte le informazioni utili per compiere la miglior scelta possibile per la propria auto.

Winter Sport 5 SUV: caratteristiche dei pneumatici invernali per SUV

In cosa si differenziano i nuovi pneumatici invernali per SUV realizzati da Dunlop? Sfruttando l'esperienza accumulata con il modello “base”, che ha riscosso un notevole successo fra gli automobilisti, il costruttore di Akron ha puntato ad un pneumatico per l'inverno specifico per questa tipologia di automobili: il Winter Sport 5 SUV è infatti in grado di assicurare maggiore aderenza e miglior maneggevolezza alla guida di tali vetture nelle condizioni invernali. Una scelta che potrebbe rivelarsi lungimirante, visto che la produzione di SUV e di veicoli 4x4 è in forte crescita negli ultimi anni e la tendenza sembra destinata a proseguire anche nel prossimo futuro. Partendo dall'ottima base del Winter Sport 5, la versione pensata per i SUV fornisce un'eccellente aderenza pure con basse temperature e una gestione ottimale dell'aquaplaning, per via di scanalature più profonde capaci di evacuare un quantitativo maggiore d'acqua e consentire così al battistrada di non perdere contatto col fondo stradale.

Pneumatici per SUV: i segreti del successo di Dunlop

La particolare tecnologia costruttiva dei Winter Sport 5 SUV permette a questi pneumatici di avere eccellenti prestazioni anche in curva, grazie alla presenza sul battistrada di lamelle centrali inclinate, che aumentano l'aderenza anche in condizioni di asfalto scivoloso. A ciò si aggiungono le ottime performance su strada innevata, dovute ai tasselli e alla loro geometria ottimizzata in grado di assicurare una rigidità superiore e una distribuzione della pressione più uniforme sull'intero pneumatico.



Tutte le soluzioni sono state studiate in maniera apposita: le gomme per SUV sono chiamate ad un lavoro differente, in quanto il peso di queste vetture è maggiore e il baricentro è posizionato più in alto, i pneumatici si trovano così ad affrontare forze superiori che incidono sulla tenuta di strada e sulla frenata, fasi di guida che possono risultare più complicate nelle condizioni tipicamente invernali (asfalto freddo, oppure bagnato, ghiacciato o con neve). Il Winter Sport 5 SUV è stato messo a punto proprio per rispondere al meglio a queste esigenze, offrendo il massimo in termini di prestazioni e sicurezza anche ai possessori di SUV.