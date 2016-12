Yacht in fiamme a Marina di Loano, tre dispersi. Si teme per la loro vita

LOANO, 29 DICEMBRE 2016 - Un grave incendio si è sviluppato questa mattina, poco prima delle 6, a bordo di uno yacht ormeggiato alla marina di Loano, un porticciolo del savonese.

Secondo quanto si apprende da fonti locali, tre persone sono attualmente disperse - due uomini e una donna di origini tedesche - e si teme per la loro vita. Una quarta persona, sembrerebbe una donna, è stata trasportata all'ospedale di Pietra Ligure in codice giallo.

La superstite si sarebbe gettata in acqua, mentre per i tre si presume che siano rimasti bloccati a bordo del natante. Le fiamme sembrerebbero essersi sviluppate sottocoperta, impedendo alle persone a borso di uscire. Le cause dell'incendio scoppiato sull'imbarcazione, lunga 15 metri, sono ancora da appurare.

Immediata la reazione della macchina del soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, di Finale Ligure e l'autobotte di Albenga, la guardia costiera, i carabinieri e il 118. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Daniele Basili

immagine da ilsecoloxix.it