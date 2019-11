Abusava della figlia ma lei racconta tutto a PM, arrestato violenze da quattro anni anche alla madre

MILANO, 3 NOVEMBRE - Ha abusato per quattro anni della figlia di 14 anni e della compagna dalla quale ha avuto un figlio lo scorso giugno. A raccontare le violenze nella loro casa in zona Comasina a Milano è stata la figlia maggiore della donna. L'uomo, 44 anni, è in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e atti sessuali nei confronti della ragazza.