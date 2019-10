GENOVA, 12 OTTOBRE - Accordo raggiunto per Claudio Ranieri che sostituisce Eusebio Di Francesco sulla panchina della Sampdoria. L'esordio il 20 ottobre contro la Roma. Vialli dice sì all'azzurro con Mancini, 'pronto a tornare'. Avrà il ruolo di capodelegazione dell'Italia. Stasera Azzurri in campo a Roma contro la Grecia per le qualificazioni agli Europei 2020.