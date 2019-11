Acqua alta a Venezia: nuovo allarme meteo previsto un picco di 160 centimetri

VENEZIA, 16 NOVEMBRE - Piazza San Marco dovrebbe essere ancora sott'acqua questo sabato, un nuovo avviso meteorologico annuncia un picco di 160 centimetri. La città dei dogi, devastata da inondazioni record, si sta preparando a vivere un nuovo allarme meteorologico, che ha costretto le autorità a dichiarare lo stato di emergenza. Il sindaco Luigi Brugnaro (nominato commissario per l'emergenza) era già stato costretto ieri venerdì, a ordinare la chiusura di Piazza San Marco per diverse ore prima di revocare questa misura nel pomeriggio, quando il livello dell'acqua è sceso. L’ ‘acqua alta’, aveva raggiunto venerdì i 154 centimetri.

Martedì sera Venezia ha avuto la peggiore marea degli ultimi 53 anni (187 centimetri, il secondo record storico dietro quello del 4 novembre 1966 di 194). L'acqua ha invaso chiese, negozi, musei e strutture ricettive.

Come molte istituzioni culturali, il Museo Guggenheim aveva pianificato di riaprire venerdì ma ha cambiato idea "a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche". Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che si è recato assieme al Patriarca Francesco Moraglia nella Basilica di San Marco, ritiene che i lavori di riparazione saranno considerevoli.

Più di 50 chiese sono state danneggiate, “Un censimento dei danni è in atto, per fortuna non sono irreparabili ma i danni ci sono" - ha osservato il ministro Franceschini - "La cripta è stata invasa dalle acque e si stanno gestendo i danni. Rispetto ai 20 milioni stanziati in Consiglio dei ministri serve ben altro, abbiamo pensato di rifinanziare la legge speciale per Venezia e di fare tutto il possibile non solo in termini di risorse ma anche di norme perché Venezia è città che richiede regole particolari". Giovedì sera il governo Conte ha approvato l'istituzione dello stato di emergenza per le aree del Veneto colpite dal maltempo e per Venezia, ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di euro per far fronte ‘agli interventi più urgenti’.

Il sindaco di Venezia ha annunciato venerdì l'apertura di un conto bancario per tutti coloro che, in Italia e all'estero, desiderano contribuire “al ripristino di quanto è stato danneggiato” . "Venezia, un luogo unico, è l'eredità di tutti, e con il tuo aiuto, Venezia risplenderà di nuovo", ha scritto in una nota.

Luigi Palumbo