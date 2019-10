Aereoporti: un nuovo volo diretto Bari-Copenaghen

BARI 30 SETTEMBRE - Da Copenaghen a Bari con un volo diretto. La stagione estiva e' appena chiusa, ma la 'Summer 2020' si apre gia' con una grande notizia. C'e' anche il Karol Wojtyla, infatti, nel nuovo network estivo dalla compagnia di bandiera "Scandinavian Airlines". I biglietti sono gia' disponibili per viaggiare dalla Scandinavia con una frequenza settimanale di due giorni (lunedi' e venerdi') a partire dal 29 Giugno.

"L'annuncio di questo volo e' un passo storico - spiega il Presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti. Questo nuovo collegamento, rappresenta per Aeroporti di Puglia la conclusione piu' logica e naturale dello straordinario impegno che in questi anni ci ha visto in prima fila per il raggiungimento di una serie di obiettivi, fra cui la nuova rotta con la Scandinavia, uno dei pilastri dello sviluppo aeronautico, come si evince anche dal Piano Industriale della Societa', presentato a marzo scorso. A

questo si aggiunge anche il lavoro della Regione Puglia, dei suoi Dipartimenti e delle sue Agenzie che hanno permesso alla Puglia di diventare un brand riconosciuto in tutto il Mondo. La stessa Scandinavian Airlines, ha motivato la scelta della nostra regione, una delle 'gemme dell'Adriatico', definendola una terra che 'attrae non solo per le sue spiagge dorate e caraibiche, ma anche per il suo territorio rurale e per i suoi villaggi come le 'citta' bianche' della Valle d'Itria e le famose localita' della costa, come Polignano a Mare e Otranto'. La Puglia, quindi diventa meta per le vacanze, grazie al suo mare e a una cultura storico - architettonica apprezzata anche all'estero".

La Compagnia di bandiera scandinava si sta impegnando per aumentare l'offerta di collegamenti con un occhio particolare all'impatto ambientale: i nuovi aeromobili - come sottolineano - hanno un consumo di carburante largamente inferiore con un occhio quindi ai grandi temi della sostenibilita'