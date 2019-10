Allarme del FMI sui Dazi. Gualtieri, non sono la risposta Draghi avverte, 'l'eurozona rallenta'. I t

ROMA 19 OTTOBRE - L'escalation delle tensioni commerciali, con la Brexit, mette a rischio la ripresa europea, avverte il Fmi: 'La spirale dei dazi può compromettere gli sforzi per contrastare il rallentamento dell'economia in Europa'. Un timore confermato da Draghi Washington: 'L'economia dell'Eurozona è cresciuta a una velocità più lenta dall'inizio dell'anno per la debolezze negli scambi commerciali'. Bankitalia sottolinea come l'impatto dei dazi possa essere 'rilevante' sull'economia italiana'. "I dazi non sono una risposta, sono una causa del rallentamento dell'economia globale: servono invece soluzioni negoziali", ha detto il ministro dell'economia Roberto Gualtieri.