Calabria: Replica di Oliverio, su dichiarazioni Gratteri

CATANZARO, 4 NOVEMBRE - "In effetti c'é questa voce che qui circola da un po'...del resto sarebbe gravissimo se Zingaretti prendesse ordine da una Procura, non trova?". Lo afferma il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, rispondendo, in un'intervista al Corriere della Sera, ad una domanda sull'affermazione fatta nei giorni scorsi dalla deputata del Pd Enza Bruno Bossio, durante la riunione della Direzione provinciale di Cosenza del Partito democratico, secondo cui il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, "ha ordinato a Zingaretti di non ricandidare Oliverio".



"Vuole sapere - afferma ancora Oliverio rivolgendosi all'intervistatore - se sono pronto a candidarmi da solo? Guardi: io mi affido alla ragione. Spero lo facciano anche a Roma. Perché senza la ragione si determinano sfaceli. Vogliono farmi fuori? Io dico: facciamo le primarie e poi vediamo. Se vogliono proporre un volto nuovo, facciamo le primarie, così vediamo se sono così vecchio".