Calabria: Tajani, nostra proposta fondata ma confronto

MILANO, 13 OTTOBRE - "Abbiamo fatto il nome di un candidato poi sarà Berlusconi a decidere il da farsi: ci confronteremo con gli alleati ma mi pare che il nostro candidato abbia consenso e seguito in Calabria". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, a margine della kermesse #IdeeItalia promosso dal partito a Milano, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se il centrodestra troverà un accordo sul candidato alle elezioni regionali in Calabria.

"Tutti i problemi si risolvono come si sono sempre risolti. C'è tempo: ora siamo impegnati per vincere in Umbria, abbiamo presentato il nostro candidato e poi Berlusconi troverà la soluzione più giusta con gli alleati - ha concluso -. Non vedo di che agitarsi: abbiamo fatto le nostre proposte che sono fondate e vedremo".