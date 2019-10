Calcio: Juventus Bologna 2-1, gol e spettacolo all'Olimpico Lazio-Atalanta 3-3

TORINO, 20 OTTOBRE - Sul terreno dell'Allianz Stadium a Torino i bianconeri si confermano in testa alla classifica nell'ottava giornata di campionato. In panchina nonostante la pioggia Mihajlovic, e lo stadio lo applaude. Juventus batte Bologna 2-1 nel terzo anticipo odierno valido per ottava giornata di campionato, sul terreno dell'Allianz Stadium a Torino. I bianconeri mantengono quindi la testa della classifica. A decidere le reti di Ronaldo nel primo tempo e Pjanic nella ripresa. I rossoblù rispondono con Danilo. All'ultimo di recupero traversa di Santander e miracolo di Buffon ad evitare il 2-2.

Mihajlovic sulla panchina rossoblù Sulla panchina del Bologna, nonostante la pioggia, Sinisa Mihajlovic. L'Allianz Stadium, fino alla scorsa stagione severo nei confronti dell'ex allenatore del Torino, ha applaudito l'allenatore che ha da poco concluso il secondo ciclo di chemioterapia per curare la leucemia.



Pjanic: "Bologna ci ha messi in difficoltà, ma vittoria meritata" "Avevo già visto il Bologna, è una squadra ben messa in campo e che ci ha messi in difficoltà", ha commentato a fine partita Miralem Pjanic. "Alla fine, però, abbiamo meritato di vincere. L'importante era mettere assieme dei punti per andare avanti in classifica".

Il tabellino

GOL: 19' Ronaldo (J), 26' L. Danilo (B), 54' Pjanic (J)

JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. All. Sarri

BOLOGNA: Skorupski; Mbaye, L. Danilo, Bani, Krejci; Poli, Soriano, Svanberg; Orsolini, Palacio, Sansone. All. Mihajlovic

AMMONITI: Sansone (B), Rabiot (J)

All'Olimpico l’ottava giornata del campionato si apre con una partita incredibile: nel primo tempo i bergamaschi dominano con una doppietta di Muriel e un gol di Gomez. Nella ripresa la squadra di Inzaghi recupera tre gol con la doppietta di Immobile e la rete di Correa

Lazio-Atalanta 3-3 All'Olimpico di Roma, è terminata 3-3 la partita tra Lazio e Atalanta, anticipo delle ore 15 di sabato 19 ottobre, primo match dell'ottava giornata del campionato di Serie A (il racconto della gara). I bergamaschi dilagano nel primo tempo con una doppietta di Muriel e un gol di Gomez. Nella ripresa la Lazio prima accorcia le distanze con Immobile e Correa. E nel recupero sigla, ancora con un rigore di Immobile, il definitivo pari. Con questo risultato la squadra di Gasperini sale a 17 punti e resta al terzo posto in classifica. La Lazio si porta a 12 punti, nel gruppo in corsa per l'Europa Primo tempo: doppietta di Muriel e gol di Gomez

La Lazio si affida al tandem Immobile-Correa davanti mentre l’Atalanta, costretta a rinunciare all’infortunato Zapata, schiera in attacco Gomez e Muriel insieme a Malinovskyi. Partita subito divertente con occasioni da entrambe le parti. Al 23esimo gli ospiti vanno in vantaggio con Muriel, su assist di Gosens. Cinque minuti dopo il raddoppio dei bergamaschi, ancora con Muriel, su calcio di punizione. Passano pochi minuti e l’Atalanta dilaga: il terzo gol è del Papu Gomez, lanciato a rete da una verticalizzazione di Toloi e un velo di Muriel.

Secondo tempo: la Lazio rimonta tre gol

La ripresa si apre con due cambi nella Lazio: entrano Cataldi e Patric al posto di Parolo e Marusic. I padroni di casa provano a creare occasioni ma si espongono alle ripartenze degli ospiti. A metà secondo tempo la Lazio torna in partita: al 68esimo Immobile si procura un rigore e lo trasforma. Due minuti dopo è Correa a siglare il 2-3. I padroni di casa completano l’incredibile rimonta nel recupero: al 92esimo fallo di De Roon e Rocchi fischia un altro calcio di rigore. Immobile è freddo e sigla il 3-3 definitivo.

Il tabellino

Lazio-Atalanta 3-3

23' e 28' Muriel (A), 37' Gomez (A), 69' e 92' rig. Immobile (L), 70' Correa (L)

Lazio: Strakosha, Felipe Luiz, Acerbi, Radu (80' Caicedo); Marusic (45' Patric), Milinkovic Savic, Parolo (45' Cataldi), Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile All. Inzaghi

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Masiello (74' Kjaer); Hateboer, Freuler, Pasalic (60' De Roon), Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel (66' Ilicic) All. Gasperini

Ammoniti: Marusic (L), Parolo (L), Lulic (L), Gollini (A), Toloi (A), Milinkovic Savic (L), Immobile (L)

