Camorra: Tofalo, ottima notizia blitz nell'Avellinese 23 misure cautelari

NAPOLI, 14 OTTOBRE - "Ottima notizia: 23 arresti tra Avellino e provincia. I Carabinieri di Avellino, impegnati in una vasta operazione anticamorra, stanno eseguendo 23 misure cautelari chieste e ottenute dalla Dda di Napoli. È un duro colpo al nuovo clan Partenio che gestisce affari illeciti tra Avellino e altri comuni della provincia". Lo scrive in una nota il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo che aggiunge, "Nel catanzarese, altri diciassette arresti per ndrangheta in un blitz dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro. "L'Arma dei Carabinieri si conferma eccellenza a tutela della legalità ! Grazie per il continuo impegno e congratulazioni per questi importanti risultati conseguiti", conclude Tofalo.(ANSA).