Caos maggioranza, ultimatum Premier Conte: chi non fa squadra è fuori PD, fiducia o voto. Gualtieri

ROMA, 20 OTTOBRE - Fine settimana ancora ad alta tensione nella maggioranza, in attesa di un probabile vertice domani per discutere dei dettagli della manovra approvata quattro giorni fa. "Solo un confronto", dice il premier Conte, che aggiunge: "Bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo". Dal Pd Andrea Orlando chiede chiarezza a Cinquestelle e Italia viva. "Noi ci fidiamo di Conte e degli alleati - dice -. Ma se la fiducia è venuta meno, lo si dica". Per Gualtieri "la manovra non cambia", e chiarisce che nel documento sono state "evitate tasse per oltre 26 miliardi".