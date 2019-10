Catalogna, altri 41 feriti negli scontri tre arresti a Madrid. Torra: protesta sia pacifica

MADRID, 17 OTTOBRE - Almeno 41 persone sono rimaste ferite negli ultimi scontri in Catalogna. Tre persone sono invece state arrestate a Madrid, dove si è svolta una manifestazione di solidarietà con i leader separatisti. "Non ci sono giustificazioni per bruciare auto o altri atti di vandalismo: la protesta deve sempre essere pacifica", afferma intanto il leader catalano Torra.

Fonte immagine (Il Messaggero)