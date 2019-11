Champions: Borussia Dortmund-Inter 3-2, gol e highlights: disfatta dei nerazzurri

MILANO 6 NOVEMBRE - Ai nerazzurri non basta un primo tempo strepitoso a Dortmund nello scontro diretto della 4^ giornata del girone F di Champions. Avanti di due reti con Lautaro Martinez e Vecino, la squadra di Conte nella ripresa si fa ribaltare dal Borussia: Hakimi riapre il match, Brandt riaggancia il risultato e ancora Hakimi completa la rimonta. Adesso per l'Inter il cammino europeo diventa complicato

Un primo tempo straordinario, tra i più belli degli ultimi anni. Poi una ripresa shock, da "Pazza Inter". Partita incredibile a Dortmund, dove i nerazzurri si sono fatti ribaltare dal Borussia quando sembravano avere il pieno controllo della situazione. Non sono bastate alla squadra di Antonio Conte le reti - bellissime - di Lautaro Martinez e Vecino (azione straordinaria) nei primi 45'. Nella seconda frazione di gioco si è vista tutta un'altra partita: l'Inter, che aveva dominato in lungo e in largo, completamente assente, e il Borussia Dortmund, che sembrava aver subito il colpo, arrembante e deciso. A punire i nerazzurri un imprendibile Hakimi, che prima ha riaperto il match e poi ha completato la rimonta fissando il risultato sul 3-2. In mezzo il gol del pari di Brandt, arrivato sfruttando un'incredibile ingenuità della difesa dell'Inter su una rimessa laterale. Adesso per la squadra di Conte in Champions si fa dura: dopo il ko nello scontro diretto Handanovic e compagni rimangono a quota 4 punti in classifica nel girone F, con 3 lunghezze in meno rispetto ai rivali del Borussia. In testa il Barcellona, che ha frenato in casa contro lo Slavia Praga e che nel prossimo turno affronterà proprio il Dortmund. L'Inter spera di trovare nela squadra catalana un'alleata inaspettata. I nerazzurri, però, non possono sbagliare più. Borussia Dortmund-Inter 3-2 (Highlights)

5' Lautaro Martinez (I), 40' Vecino (I), 51' e 77' Hakimi (B), 64' Brandt (B)

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel, Weigl; Sancho (82' Piszczek), Brandt, Hazard (88' Guerreiro); Götze (64' Alcacer). All. Favre

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel, Weigl; Sancho (82' Piszczek), Brandt, Hazard (88' Guerreiro); Götze (64' Alcacer). All. Favre

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino (68' Sensi), Brozovic, Barella, Biraghi (66' Lazaro); Lautaro; Lukaku (73' Politano). All. Conte

Ammoniti: Biraghi (I), Skriniar (I), Candreva (I), Hazard (B)