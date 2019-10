Cocktail alcol e droga, giovane19enne Erika Lucchesi muore in discoteca vicino a Firenze

LIVORNO, 21 OTTOBRE - Una serata con gli amici in discoteca, poi il malore all'interno del locale poco dopo le 4 del mattino, forse a causa di un cocktail di droghe e alcol, e la perdita di coscienza dalla quale non si è più risvegliata: è morta così la scorsa notte una 19enne livornese, Erika Lucchesi. A nulla sono serviti i tentavi di rianimarla, con tre manovre salvavita durate 40 minuti. Erika era una dei tanti giovani che ieri sera avevano deciso di festeggiare il sabato sera nella discoteca 'Jaiss' di Sovigliana, frazione di Vinci (Firenze): un tempio storico della musica techno di grande firma, noto già negli anni Novanta, che ora è stato posto sotto sequestro. . A Linate un senzatetto italiano di 42 anni è stato trovato morto nel parcheggio dell'aeroporto. Aveva mani e piedi legati con un filo di ferro. Si indaga sulle cause della morte.