Cracco, la cucina è universale, l'Italia ha perso il primato vince la contaminazione, così si evolve

ROMA, 3 NOVEMBRE - Affondo di Carlo Cracco sulla cucina italiana: 'Non ha più il primato, è universale' non solo 'nel tempo la cucina si evolve da sola. Non segue le persone ma il suo spirito che è la contaminazione di culture, sapori, esperienze. Proprio per questo anticipa e detta tendenze'. Lo chef che ha appena ottenuto le tre forchette del Gambero Rosso e corre per le stelle Michelin spiega che il ristorante non è una Chiesa, dove si crede o non si crede'. La sua 'ricetta' ideale è proporre ai mercati esteri, un mix di creatività e di italianità.