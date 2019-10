Dazi: tariffe usa del 25% su Pecorino, Parmigiano e Prosciutto salvi Olio e Prosecco

ROMA, 3 OTTOBRE - I dazi Usa si abbattono sull'Ue e sui prodotti italiani: dal 18 ottobre scatteranno tariffe del 25% su pecorino, parmigiano, provolone e prosciutto. Lo ha confermato il responsabile per il Commercio americano Lightizer. Salvi invece olio d'oliva e prosecco. "Una grande vittoria da 7 miliardi per gli Stati Uniti", ha definito Trump il via libera della Wto ai dazi come risposta gli aiuti pubblici illegali ad Airbus. "L'Italia difenderà i suoi interessi", aveva detto ieri Di Maio. Oggi a Bruxelles audizione di Gentiloni.