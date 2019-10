Dazi, in vigore le tariffe USA sui prodotti UE Cina, Pil frena ancora: +6% nel terzo trimestre

ROMA, 18 OTTOBRE - Sono scattati oggi i dazi Usa sui prodotti Ue, per un valore di 7,5 miliardi di dollari. Per l'Italia colpiti tra gli altri i formaggi e i liquori. Dazi al 25% anche per vini francesi, olive greche e whiskey scozzese. Frena ancora intanto il Pil cinese, che nel terzo trimestre cresce del 6% annuo a fronte di attese pari a +6,1%; rimbalza la produzione industriale, +5,8%.