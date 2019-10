Di Battista a M5S: 'non fidatevi del PD'. Conte lo bacchetta, indagato ex presidente di Open

ROMA, 20 SETTEMBRE - "Non fidatevi del Pd": così Di Battista avverte i suoi "ex colleghi" di M5s. Conte lo bacchetta: "Io mi fido, perché è una forza che responsabilmente ha deciso di sostenere questo governo". Il premier poi riprende anche Renzi: "Mi ha sorpreso: lo avessi saputo prima, avrei preteso di parlare direttamente col nuovo gruppo". Oggi su Rousseau il voto sull'Umbria. Indagato per traffico di influenze l'ex presidente della fondazione Open nata per finanziare le iniziative di Renzi, tra cui la Leopolda.

Fonte immagine (Libero Quotidiano)