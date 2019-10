Draghi sprona l’UE, addio alla Bce senza rimpianti futuro? Chiedete a mia moglie. No-euro non govern

ROMA 25 OTTOBRE - Mario Draghi a tutto campo durante l'ultima conferenza stampa da presidente della Bce. Annuncia che la Banca centrale resta pronta a modificare tutti i suoi strumenti monetari per far risalire l'inflazione. Vede in chiaroscuro lo scenario economico dell'Eurozona, 'i rischi restano al ribasso', ma sulla politica monetaria raccomanda di 'non gettare mai la spugna'. Vede bene l'Italia ora che 'nessuno al governo mette più in dubbio l'appartenenza all'euro'. Nel giorno dell'addio si lascia andare anche a considerazioni più private: 'Non ho rimpianti, ho fatto del mio meglio. Il mio futuro? Chiedete a mia moglie. In politica? Davvero non so'.