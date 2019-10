ROMA, 16 OTTOBRE - Scintille ma niente colpi bassi nel duello tv di ieri sera a 'Porta a porta' tra Salvini e Renzi: "in 27 anni di politica solo spot e nessun risultato", attacca l'ex premier; "io sono al 33, tu al 3%", replica il leader della Lega. Aderisce a Iv l'ex ministra Lanzetta. "Per le alleanze si deve guardare di volta in volta", afferma Fico.