Dzeko e Zaniolo stendono il Milan. Vince la Roma 2-1

ROMA, 27 OTTOBRE 2019- La Roma batte 2-1 il Milan e vola a 16 punti in classifica, a -1 dal Napoli di Carlo Ancelotti, bloccato sul pari nel pomeriggio. I rossoneri si presentano all'Olimpico con Rafael Leao al centro dell'attacco al posto di Piatek, e con Conti dal primo minuto al posto di Davide Calabria. La squadra rossonera prova a palleggiare nei primi 25 minuti, affidandosi alle accelerazioni di Theo Hernandez e Leao, ma dopo poco si spegne e lascia il centrocampo in balia dei giallorossi, che infatti al minuto 37 trovano il gol con Edin Dzeko, bravo a spingere un pallone deviato da Mancini. Donnarumma non può nulla. Pioli chiede a un disastroso Paquetà di dare maggiore copertura, ma il brasiliano é la brutta copia del ragazzo ammirato la scorsa stagione.

Nella ripresa la Roma prova ad arrotonadare prima con Smalling e poi con Zaniolo e Mancini, ma senza battere Donnarumma. Al minuto 55 il Milan trova il pareggio con Theo Hernandez, ma poi non resiste e dopo tre minuti spalanca la porta a Zaniolo, che di sinistro batte Donnarumma. Nell'occasione del gol, Calabria compie un grave errore in uscita, e la Roma ne approfitta. Pioli inserisce Bennacer e Piatek per provare a riaprirla, ma la Roma resiste fino al minuto 95 senza soffrire troppo. Il Milan cade ancora, si stacca dai piani alti della classifica, e ora deve guardarsi da chi gli sta dietro, perchè la zona é di quelle calde, dove ogni errore può portare alla retrocessione.