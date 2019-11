Esplode edificio: Dieni, vicini a famiglie di tre eroi VVF

REGGIO CALABRIA, 5 NOVEMBRE - "L'Italia è in lutto per la terribile sorte toccata ad Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i tre vigili del fuoco morti a causa di una esplosione in una cascina dell'Alessandrino. Un intero Paese si stringe attorno alle famiglie di questi tre eroi civili". Lo afferma, in una nota, la deputata del Movimento 5 stelle Federica Dieni. "La tragedia - aggiunge Dieni - tocca da vicino, e sconforta, la Calabria. Il trentenne Antonio Candido era originario di Reggio e, come il padre, aveva scelto di fare il vigile del fuoco per dedicare la sua vita alla sicurezza degli altri.

Sposato da poco, è morto facendo il lavoro che amava, lasciando un vuoto incolmabile in tutti quelli che lo conoscevano e sapevano apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Ad Antonio, a Marco e a Matteo va il triste ringraziamento di un'intera Nazione"