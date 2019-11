Esploso edificio: proprietario sentito da PM

QUARGNENTO (AL), 5 NOVEMBRE - Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina ottocentesca di Quargnento in cui la scorsa notte sono morti tre vigili del fuoco, "è persona offesa, vittima patrimoniale" di questa vicenda. Lo afferma il procuratore di Alessandria, Enrico Cieri. "Lo abbiamo sentito più volte, fino a oggi pomeriggio - aggiunge -: sta collaborando all'attività di raccolta delle informazioni. Lo richiameremo". L'inchiesta, spiega il procuratore, intende chiarire "chi e perché abbia voluto danneggiare in questo modo" il proprietario dell'edificio, messo in vendita nei mesi scorsi ad un valore di 750 mila euro e distrutto dalla violenta esplosione.