Calcio. Euro2020 Mancini "bravissimi, ora altre notti magiche"

ROMA, 12 OTTOBRE - "Sono stati bravissimi, vorrei ringraziare il pubblico dell'Olimpico, erano tanti stasera. Dedico la vittoria ai piccoli del Bambin Gesù. Nel primo tempo c'era troppa frenesia, abbiamo cominciato a lanciare e non andava bene; meglio nella ripresa, abbiamo cominciato a giocare". Così Roberto Mancini, ai microfoni Rai, dopo la vittoria sulla Grecia. "Io come Pozzo? Lui ha vinto due Mondiali. Le notti magiche? Speriamo che tornino e che a giugno sia più bello" aggiunge il ct azzurro. "Un sogno che stasera è diventato realtà, un sogno bellissimo, questi giorni a Roma hanno segnato una serie di prime volte: per la prima volta la Nazionale ha donato un sorriso ai bambini che soffrono; per la prima volta abbiamo giocato nello stadio così gremito; per la prima volta ci siamo qualifichiamo con tre turni d'anticipo. Voto alto per Mancini, per i ragazzi e per tutti i collaboratori. Abbiamo recuperato tanto entusiasmo, era questa la strada da seguire. Così Gabriele, alla Rai, dopo la vittoria dell'Italia sulla Grecia.

Euro 2020: Girone J; classifica La classifica del Girone J dopo 7 giornate.

P G V N P GF GS

Italia 21 7 7 0 0 20 3

Finlandia 12 7 4 0 3 9 8

Bosnia 10 7 3 1 3 16 12

Armenia 10 7 3 1 3 13 12

Grecia 5 7 1 2 4 7 12

Liechtenstein 2 7 0 2 5 2 20

Prossime partite (15/10): Finlandia-Armenia alle 18; Grecia-Bosnia alle 20,45; Liechtenstein-Italia alle 20,45. 15/11: Armenia-Grecia e Finlandia-Liechtenstein alle 18; Bosnia-Italia alle 20,45. 18(11: Grecia-Finlandia alle 20,45; Italia-Armenia alle 20,45; Liechtenstein-Bosnia alle 20,45.