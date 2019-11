EX ILVA: Emiliano 'presenteremo oggi al premier Conte proposta ristrutturazione'

ROMA 7 NOVEMBRE - "Abbiamo proposto negli anni ai Governi che si sono succeduti un processo di profonda ristrutturazione della fabbrica, che innanzitutto tuteli la salute, l'ambiente e la sicurezza del lavoro. Oggi incontreremo il presidente Conte alle 15:30, se ci ascoltera' saremo in grado di fare una proposta compiuta che darebbe alla fabbrica una nuova impostazione tecnologica compatibile con la salute e che possa salvaguardare il sistema industriale".

Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24 il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parlando dell'ex Ilva. "C'e' il dovere oggi di ristrutturare quella fabbrica e ci sono anche i soldi dell'Unione Europea per farlo - ha continuato Emiliano-. Lo Stato puo' fare qualunque cosa e non bisogna andare a trattare con Mittal necessariamente in una condizione minorata.

Bisogna avere la forza di dire a Mittal che di fronte alla loro slealta' lo stato rispondera' duramente e nel caso cerchera' altri partner e comunque fara' fino in fondo il suo dovere per salvare questo asset produttivo e dall'altra parte per tutelare la salute delle persone".