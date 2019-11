Ex Ilva: salta lo scudo penale, governo all'attacco di Mittal emendamenti inammissibili

TARANTO, 14 NOVEMBRE - Dichiarati inammissibili gli emendamenti di Iv e Fi per reintrodurre lo scudo penale per l'ex Ilva. Conte annuncia contro l'azienda "una battaglia legale durissima", mentre esclude che la vicenda possa avere ricadute sulla tenuta del Governo. "Il dato certo รจ che non rispetta il piano e non esiste diritto di recesso", dice Patuanelli. Oggi pomeriggio presidio dinanzi alla Prefettura delle associazioni che invocano la chiusura del siderurgico e la riconversione economica.