EX ILVA: Toto 'Governo allo sbando, sembra circo equestre

GENOVA 5 NOVEMBRE - "Siamo a livelli di circo equestre, allo sbando piu' totale. Facciamo un tavolo sulla crisi dell'automobile al Mise e lo stesso Governo chiude le aziende che producono il materiale per le automobili. Io saro' ovunque si andra' in piazza per difendere il lavoro". Lo ha detto il presidente della Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti, a margine del Consiglio regionale della Liguria, a Genova.

"E' il Governo che deve risolvere questo problema, dopo averlo creato in modo totalmente insensato. Costringere l'Italia a rinunciare all'acciaio e far chiudere Ilva vuol dire rinunciare a un punto del Pil italiano, oltre a 10mila posti di lavoro e alla perdita di posizioni strategiche. Credo sia una delle colpe piu' gravi che ha il Governo. Mi auguro che faccia marcia indietro nel piu' breve tempo possibile, perche' altrimenti sarebbe un guaio quasi irrisolvibile", ha aggiunto il Governatore della Liguria.