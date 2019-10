Fondi pubblici a cosche: Scopelliti chiede interrogatorio. Legale: "scopo é di chiarire estraneità"

REGGIO CALABRIA, 3 OTTOBRE - L'avv. Aldo Labate, difensore di Giuseppe Scopelliti, ha reso noto che domani depositerà un'istanza, "nell'interesse dell'ex sindaco di Reggio ed ex presidente della Regione Calabria, al Procuratore della Repubblica di Reggio, "con la quale il mio assistito - ha detto il penalista - chiederà di essere interrogato sui fatti oggetto dell'ordinanza emessa in data odierna in relazione alle vicende del fallimento della Multiservizi". "Ciò al fine di chiarire, anche attraverso copiosa documentazione - ha affermato l'avvocato Labate - l'estraneità del dottore Scopelliti rispetto ai fatti contestati".