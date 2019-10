Formula1, GP di Singapore: pole di Leclerc il predestinato. 2° Hamilton, Vettel 3°

Straordinaria pole di Leclerc su Ferrari che chiude in 1:36.217 un giro perfetto a Marina Bay. E' la terza consecutiva del monegasco. In prima fila anche Hamilton. In seconda Vettel e Verstappen. ll GP di Singapore in diretta domenica alle 14.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Straordinaria pole di Leclerc su Ferrari che chiude in 1:36.217 un giro perfetto a Marina Bay. E' la terza consecutiva del monegasco. In prima fila anche Hamilton. In seconda Vettel e Verstappen. ll GP di Singapore in diretta domenica alle 14.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

STATISTICHE POST QUALIFICHE:



LECLERC