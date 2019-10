Formula 1, Gp Messico: Verstappen penalizzato perde pole. Prima fila Ferrari: Leclerc partirà primo

MESSICO 27 OTTOBRE - Il pilota della Red Bull aveva conquistato in pista la pole position ma è stato messo sotto investigazione per eccesso di velocità in regime di bandiera gialla. Dopo la penalizzazione, la prima fila diventa così tutta rossa, con il monegasco davanti a Vettel Max Verstappen ha perso la pole position nel GP del Messico a causa di una penalità di tre punti. La prima fila diventa così tutta Ferrari, con Charles Leclerc che partirà in testa e poi Sebastian Vettel. Alla fine dell'ultimo giro delle qualifiche (in Q3), Verstappen non si è fermato con la bandiera gialla dopo lo schianto di Bottas poco prima del rettilineo, nonostante avesse visto perfettamente il finlandese. Per Verstappen c'è eccesso di velocità in regime di bandiera gialla, sventolata a 40 secondi dalla fine della Q3. Il GP del Messico sarà in diretta domenica 27 alle 20.10 su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (canale 201).

All’ultimo giro incidente di Bottas

Il miglior tempo in pista di Verstappen è stato subito messo sotto investigazione perché non ha rallentato nell’ultimo tratto, quando erano state esposte le bandiere gialle per un incidente di Valtteri Bottas. Il pilota della Mercedes è stato protagonista di un impatto spaventoso all’ultimo giro delle qualifiche. La monoposto del finlandese è uscita di pista nell'ultima curva prima del rettilineo finale ed è andata a scontrarsi violentemente sulle protezioni: praticamente distrutta la parte sinistra. Dopo alcuni istanti è arrivata la voce via radio di Bottas, seppur con il fiatone, a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni.