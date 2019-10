Forte scossa di terremoto magnitudo 5.8 in Albania, avvertita anche nel Salento

LECCE, 21 SETTEMBRE -Secondo i primi rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, questo pomeriggio 21 settembre, due forti scosse di terremoto, la prima alle 16,04 di magnitudo Mwp 5.8 e la seconda poco dopo le 16,15 si sono verificate in Albania lungo la costa settentrionale con epicentro a Durazzo.

Le scosse sono state fortemente avvertite in gran parte della regione Puglia, in particolare nel Salento. Come spesso accade in queste circostanza – molti cittadini, riportando di aver sentito il sisma in maniera distinta, hanno chiesto informazioni in tempo reale sui vari social, e presso i centralini di carabinieri, polizia e soprattutto dei Vigili del fuoco. Al momento solo molta paura, non si registrerebbero danni a cose o persone nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Luigi Palumbo