Forteto: Fiesoli si e' costituito ieri sera dai carabinieri fondatore della comunità 'Il Forteto'

PADOVA 7 NOVEMBRE - Al termine di una giornata in cui non si avevano sue notizie, Rodolfo Fiesoli, il 'profeta' e fondatore della comunità 'Il Forteto' per minori disagiati a Vicchio del Mugello, si è costituito dai carabinieri a Padova. Ieri la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna a 14 anni e dieci mesi di carcere per maltrattamenti e abusi.