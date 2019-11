Gli ritirono la patente, guida lo stesso. Si schianta muore fidanzata 18enne lui in coma

VENEZIA 2 NOVEMBRE - Una ragazza di 18 anni morta nello schianto dell'auto finita nel fossato, il fidanzato di 19 anni, che guidava, è in coma in ospedale: tutto dopo una nottata in discoteca.

Ma il dramma di Musile di Piave, nel veneziano, ha avuto una concatenazione di eventi che, fermati subito, avrebbero forse potuto evitare la tragedia. Il giovane aveva subìto poche prima di arrivare in discoteca a Jesolo il ritiro della patente.