Governo alla prova sulla manovra, Di Maio, 'senza noi non si fa'. Zingaretti, cosi' rischio crisi

ROMA 21 OTTOBRE - E' alta la tensione nel governo all'inizio di una settimana complicata, con la manovra da definire nei dettagli schivando il fuoco di fila delle critiche dell'Ue, del centrodestra, di Renzi e dei Cinquestelle. Questo pomeriggio Conte riunirà i capidelegazione di maggioranza. Di Maio si è detto "fiducioso" in una soluzione ma sottolinea che, senza il movimento, non esiste manovra e non esiste governo. Zingaretti avverte: "il governo viene meno con le polemiche". Poi aggiunge che "il Pd farà di tutto per andare avanti". "Il governo ha preso degli impegni", ricorda il segretario della Cgil Landini: se non li rispetterà "siamo pronti a una mobilitazione di piazza". Subito dopo il vertice, il consiglio dei ministri. Sul tavolo il dl terremoto e il carcere per i grandi evasori.