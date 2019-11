Gualtieri: Ex-Ilva non chiudera', si' a scudo se c’è accordo resta acceso altoforno

TARANTO, 19 NOVEMBRE - "L'Ilva non chiuderà": parola del ministro dell'economia Roberto Gualtieri che ieri sera su La7 ha auspicato una ripresa di un negoziato con l'azienda in cui potrebbe riemergere lo scudo penale. Poco prima i sindacati erano saliti al Colle. "E' un problema nazionale - ha detto Mattarella - che va risolto con tutto l'impegno e la determinazione". Mittal intanto sospende la chiusura dell'altoforno 2 di Taranto in attesa della sentenza del Tribunale di Milano. Udienza il 27 novembre, mentre venerdì 22 Conte vedrà i vertici dell'azienda.