Immigrazione: Di Maio "Grazie Germania disponibilità esempio per UE"

ROMA 9 NOVEMBRE - "Sono passati 30 anni da quel giorno in cui il muro di Berlino e' caduto e un Paese intero e' rinato, unito.

Celebrare quel giorno qui in Germania ha un significato particolare. Italia e Germania sono insieme, oggi, per ricordare e celebrare la rinascita della liberta'". Lo scrive su facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che aggiunge: "Penso pero' che non ci sia reale liberta' se c'e' paura e se la qualita' della vita delle persone non e' ancora quella che desideriamo. Ecco perche' abbiamo ancora tante cose da fare per riuscire a migliorarla.

Sono davvero felice di aver incontrato oggi a Berlino il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas. Insieme stiamo lavorando per fare fronte a fenomeni come quello delle migrazioni e voglio ringraziare la Germania per essere sempre disponibile a ricollocare e a ridistribuire i migranti che sbarcano sulle coste italiane. Questa disponibilita' sia da esempio per gli altri Paesi europei".