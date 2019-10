Immigrazione: sbarcati a Lampedusa 180 migranti

LAMPEDUSA (AG) 16 OTTOBRE - Sono sbarcati la notte scorsa a Lampedusa i 180 migranti soccorsi ieri nel Mediterraneo. Lo rende noto la Guardia costiera che, "in merito al soccorso di un barcone con circa 180 migranti avvenuto nella giornata di ieri in area sar maltese", informa che "le due motovedette della Guardia Costiera e l'unita' navale della Guardia di Finanza, con a bordo i migranti trasbordati nella giornata di ieri, sono giunte questa notte a Lampedusa. La presenza di un elevato numero di persone a bordo, tra cui donne e bambini, gia' da molte ore in mare e senza alcuna possibilita' di trovare riparo al coperto nonche' le condizioni meteo marine in peggioramento, hanno determinato l'individuazione di Lampedusa quale porto di sbarco".