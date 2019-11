Iran, oltre 1.000 arresti in manifestazioni contro rincari khamenei, banditi a ordini nemici

IRAN 18 NOVEMBRE - Non si placa in Iran la protesta contro i rincari della benzina Oltre mille persone sono state arrestate ieri nelle manifestazioni svolte in oltre cento città iraniane. Secondo voci non confermate i morti avrebbero già superato la decina. Ucciso anche un agente di polizia. La Guida suprema Ali Khamenei ha attribuito la responsabilità delle proteste ai "banditi" agli ordini dei nemici della Repubblica islamica, dall'ex casa imperiale dei Pahlavi ai Mojaheddin del Popolo. La Casa Bianca ha condannato "la forza letale e le rigide restrizioni alle comunicazioni" usate in Iran contro i manifestanti.