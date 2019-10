Italia viva sfida PD e Governo, noi contro tasse e tessere centrodestra unito in piazza. (Video)

ROMA, 20 OTTOBRE - Intanto alla Leopolda è andata in scena il battesimo di Italia Viva, Renzi ne svela il simbolo, un gabbiano stilizzato, e la Boschi attacca i dem accusandoli di essere "il partito delle tasse". Renzi sfida Pd e governo, prospettando un partito senza correnti che dirà "no alle tasse e alle tessere'". Oggi le conclusioni alla Leopolda. Il centrodestra si è presentato unito in piazza San Giovanni, compreso Casapound. Salvini: 'qui non ci sono estremisti ma italiani orgogliosi. Vinciamo nelle Regioni e li mandiamo a casa'. Sul palco parlano anche Berlusconi e Meloni.



A Roma in piazza San Giovanni mi avete fatto provare emozioni che nessuna poltrona e nessun ministero potranno mai regalarmi.

INSIEME, si può. GRAZIE, vi voglio bene!