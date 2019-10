Juventus vittoriosa a Milano. La decide Higuain

MILANO , 6 OTTOBRE- Un guizzo di Gonzalo Higuain nel finale, regala alla Juventus i tre punti che valgono il sorpasso sull'Inter, ma soprattutto la vittoria contro Antonio Conte. La Juventus ottiene un 2-1 grazie ai gol di Paulo Dybala e Higuain, due interpreti argentini del calcio totale di mister Sarri. La squadra di Conte, rimasta in partita fino al 95 esimo, ha però costruito pochissimo nella ripresa, lasciando molto campo ai bianconeri, bravi a sfruttare ogni minima sbavatura. Straordinaria prova di Pianjc e di Matuidi, due giocatori che da soli hanno retto il centrocampo.

L'Inter di Conte, dopo essere andata sotto di un gol nei primi minuti, ha risposto immediatamente, conquistando un penalty realizzato con freddezza da Lautaro Martinez, freddissimo dal dischetto. Da quel momento in poi, i nerazzurri hanno provato a sfondare la linea difensiva bianconera, sfruttando la potenza fisica di Romelu Lukaku e gli inserimenti di Sensi e Asamoah. Il centrocampista ha peró lasciato il campo per un problema fisico, lasciando il campo a Vecino, che nel finale si é reso pericoloso con due incursioni. Nonostante questo, la diga Bonucci De Ligt ha retto, e la Juventus ha compiuto l'ennesima impresa, ossia vincere e sorpassare l'Inter di Conte, che da questa stagione non é più un amico, ma un avversario da battere a tutti i costi. A San Siro, finisce 2-1, ora ci sarà la sosta per le Nazionali.