La Juventus non sbaglia un colpo, Conte la bracca

TORINO, 2 NOVEMBRE 2019- È una Juventus poco bella e molto solida quella che vince sul campo del Torino, che perde un altro derby e protesta per come é venuto il risultato. L'arbitro Doveri, accerchiato nel finale dai granata, ha scontentato il Torino, che a fine gara ha protestato per alcune decisioni. I bianconeri vincono grazie al gol del contestato De Ligt, bravo in fase di inserimento, molto meno in area di rigore. Il Torino per tutto il primo tempo ha intasato gli spazi, provando a limitare l'asse Pianjc-Ronaldo e le scorribande di Cuadrado e Bernardeschi. Nella ripresa, però, Sarri ha inserito il Pipita Higuain, che ha fornito un assist al miele per il giovane De Ligt, che di destro ha battuto Sirigu.

Mazzarri a quel punto ha inserito Zaza, ma nel finale la Juventus ha rischiato di raddoppiare almeno per due volte. Solo le parate di Sirigu hanno impedito che ciò accadesse. Nei 5 minuti finali di recupero, gol annullato al Torino per fuorigioco, diversi falli fischiati da Doveri, da cui sono nate contestazioni e scaramucce. Alla fine la Juventus ha vinto ancora, riprendendosi il primo posto che l'Inter le aveva strappato nel pomeriggio bolognese grazie a Lukaku.