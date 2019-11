La Spagna ritorna oggi al voto, pesa la questione catalana proteste a Barcellona a poche ore dall'ap

BARCELLONA 10 NOVEMBRE - La Spagna torna oggi al voto, il quarto in quattro anni, con la questione catalana che aleggia come uno spettro ed è stata il tema principale della campagna elettorale. Sulla vicenda plana l'ultradestra di Vox, data in grande crescita e che punta a diventare il terzo partito. Si affaccia il timore che anche stavolta non ci sia la possibilità formare un governo: il partito socialista di Sanchez è dato come prima forza, ma senza una maggioranza solida. A poche ora dal voto, nuove proteste a Barcellona con tensione fra forze dell'ordine e manifestanti