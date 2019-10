Lamezia T. Fermato presunto assassino dell’omicidio Angelo Pino ex agente carcerario

LAMEZIA TERME (CZ), 20 OTTOBRE - E' stato fermato dai Carabinieri il presunto assassino di Angelo Pino, l'ex agente della Polizia penitenziaria ucciso la scorsa notte a Lamezia Terme. Ad ucciderlo sarebbe stato Giuseppe Guadagnuolo, lametino di 54 anni: secondo quando accertato dalle indagini dei militari, l'uomo avrebbe pedinato la ex moglie e poi avrebbe raggiunto Pino, quando questi stava rientrando a casa in auto dopo aver trascorso la serata con la donna.



A quel punto, dicono i Carabineri, Guadagnuolo accecato dalla gelosia avrebbe sparato verso l'ex guardia carceraria tre colpi di pistola, una calibro 7.65 illegalmente detenuta, colpendolo al petto. Nei confronti di Guadagnuolo la procura di Lamezia ha emesso un decreto di fermo. I dettagli che hanno portato al fermo saranno resi noti domani in una conferenza stampa alle 11 presso la caserma del gruppo Carabinieri di Lamezia Terme.

Seguono aggiornamenti