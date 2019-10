Lavoro: Carrefour Crotone, in Prefettura Sindaco Pugliese: ho parlato con società

CROTONE, 18 OTTOBRE - "Ho parlato con Carrefour Italia per capire come muoverci. Lunedì avremo un nuovo appuntamento telefonico con Carrefour Italia per mettere a punto iniziative istituzionali che garantiscano i lavoratori e l'immagine per Carrefour. Confermo che tutto il Consiglio comunale si sta muovendo insieme per cercare di dare appoggio ai lavoratori".

Lo ha detto il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, che ha partecipato oggi ad una riunione convocata in prefettura, a Crotone, sulla vicenda dei 52 dipendenti della Carrefour di Crotone, licenziati con un whatsapp dal gestore del punto vendita di Crotone.

Al tavolo prefettizio ha partecipato anche la deputata del Movimento 5 stelle Elisabetta Barbuto, che, sulla questione, ha annunciato un'interpellanza urgente al Ministro del Lavoro. I dipendenti del supermercato si sono detti "soddisfatti per l'appoggio istituzionale e per aver visto i nostri rappresentanti politici attivarsi subito per tutelare i nostri diritti". Intanto è proseguito anche oggi il sit in dei lavoratori davanti al supermercato. Hanno annunciato che domenica 20 ottobre pranzeranno insieme alle loro famiglie nel piazzale dell'ipermercato per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla loro vertenza.

