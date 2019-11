Salvini, ci vedremo in piazza. Zingaretti, Bologna non si lega (Video)

BOLOGNA 15 NOVEMBRE - Matteo Salvini ha aperto ufficialmente la campagna elettorale per Lucia Bergonzoni al Paladozza di Bologna con circa 5 mila persone, mentre altrettanti avversari, molti universitari e giovani dei centri sociali, protestavano in piazza Maggiore. Gli idranti della polizia hanno evitato il confronto diretto. Al termine della kermesse, Salvini ha promesso di riempire la stessa piazza a fine campagna. Zingaretti twitta: "Bologna non si Lega" e ringrazia gli organizzatori del contro-corteo. E oggi il Pd apre a Bologna una tre giorni. Di Maio affronta intanto i malumori interni ai Cinquestelle: "Fuori chi rema contro".