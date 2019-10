L'Italia non si ferma più. Rotondo 5-0 al Liechtenstein

MILANO, 15 OTTOBRE- L'Italia di Roberto Mancini é un rullo compressore, e anche ieri, ha vinto. Non era certo un match proibitivo quello contro il Liechtenstein, ma il rotondo 5-0 fa ben sperare. Gli azzurri hanno dimostrato di avere grandi capacità aerobiche e balistiche, rilanciando un bomber come Andrea Belotti, autore di una doppietta e tornato "gallo". Gli altri gol sono stati messi a segno da Stephan El Shaarawy, Bernardeschi e Romagnoli.

Mancini esulta e continua il suo cammino verso Euro 2020, senza inciampibe con tante risposte importanti. Alessio Romagnoli, capitano del Milan, a fine partita ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto e per il gol messo a segno. Il capitano del Milan, ha esultato, scrivendo un breve post sul suo profilo ufficiale Facebook. La forza della squadra di Mancini, sembra ormai evidente a tutti. Ora bisognerà capire se gli azzurri, saranno in grado di reggere il confronto con altre Nazionali ritenute di maggior spessore. Per il momento, però, Mancini si gode l'esordiente Di Lorenzo e un ritrovato Belotti.