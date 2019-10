ll manovra è pronta, accordo su partite Iva e radio radicale la Whirlpool ritira la cessione

NAPOLI, 31 OTTOBRE - La manovra è pronta per essere inviata al Parlamento, ha detto ieri il viceministro Misiani. Accordo sulle partite iva. Mediazione su Radio Radicale: all'emittente andranno 8 milioni, fino a una gara che si terrà il 30 aprile. Stamani alla Camera riprende l'esame del dl imprese. Attesa dall'Istat la stima provvisoria dei dati sugli occupati e sui disoccupati di settembre e quella del pil del terzo trimestre. La Whirlpool ritira la cessione dello stabilimento di Napoli, che per l'azienda resta però "insostenibile". Confermati sciopero e manifestazione dei metalmeccanici previsti per oggi.