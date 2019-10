Lukaku fa volare l'Inter. I nerazzurri espugnano il Rigamonti

BRESCIA , 29 OTTOBRE 2019- L'Inter vince 2-1 a Brescia e continua la sua corsa verso il vertice della classifica, in attesa del match di domani della Juventus. I nerazzurri giocano una prima mezz'ora di buon calcio, trovando il vantaggio con Lautaro Martinez, fortunato a trovare un rimpallo che fa carambolare la palla in rete. I nerazzurri però calano, e il Brescia, capitanato da Tonali, inizia a rendersi pericoloso. Balotelli e Donnarumma battagliano con Skriniar e Godin, mentre il centrocampista, futuro erede di Pirlo, mette in crisi la linea mediana interista. Gagliardini non riesce a contenerlo e solo la difesa nerazzurra riesce a limitare i danni. La prima frazione di gioco termina con l'Inter in vantaggio di una rete.

Nella ripresa il Brescia costruisce molto, e al minuto 48 va vicinissimo al pareggio con Donnarumma, ipnotizzato da un Handanovic strepitoso. Il portiere sale in cattedra e si ripete dopo pochi minuti salvando su Balotelli. Corini chiede ai suoi di attaccare in maniera forsennata, ma inevitabilmente si aprono degli spazi in cui é bravo a incunearsi Lukaku, che prende palla sulla linea di centrocampo, aggiusta il sinistro e trova un gol da cineteca. Un sinistro potentissimo che batte il portiere delle rondinelle. Il Brescia però non si arrende e spinge, trovando la rete con un rimpallo che penalizza Skriniar che confeziona il classico degli autogol. L'Inter soffre, nel finale sventa gli agguati bresciani, portando a casa 3 punti fondamentali. Finisce 2-1 per i nerazzurri, che sentono di nuovo odore di scudetto.