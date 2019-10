M5S-PD alla prova in Umbria. Salvini attacca Mattarella (Video)

ROMA 24 SETTEMBRE - M5s-Pd alla prova delle alleanze locali. 'Nessun automatismo', dice Di Maio a Bianconi, il candidato scelto per battere la destra. Mentre in Emilia-Romagna il voto è fissato per il 26 gennaio. Salvini, intanto, attacca Mattarella: 'Ha avallato uno squallido giochino di palazzo', afferma. Primo passo del nuovo governo anche sull'Autonomia. 'Si farà ma senza diseguaglianze e senza usarla come manganello di una parte sull'altra', dice il ministro Boccia che incontra a Bologna i governatori di Veneto e Emilia-Romagna, Zaia e Bonaccini.



In questo video Matteo Salvini: Porti riaperti e sbarchi in aumento del 50%, tassa sulle merendine e sul gasolio per agricoltori e pescatori, bigiate di massa autorizzate dal ministro, Ius Soli, tassa sui soldi prelevati in banca...

Ma gli abusivi al governo ci sono o ci fanno?